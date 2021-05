Covas foi 'grande gestor público' e teve 'admirável força', diz Milton Ribeiro

16/05/2021 | 16:25



O ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse que o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, foi um "grande gestor público" e demonstrou "admirável força" na luta contra o câncer. O político do PSDB morreu na manhã deste domingo, aos 41 anos.

"Muito entristecido com o falecimento do prefeito de São Paulo, Bruno Covas", escreveu o chefe do MEC no Twitter. "Que o Senhor conforte e console seus familiares e queridos", acrescentou.

Outros ministros do governo Bolsonaro, como Tarcísio Freitas (Infraestrutura), Tereza Cristina (Agricultura, Pecuária e Abastecimento) e Onix Lorenzoni (Secretaria Geral da Presidência) também já se manifestaram sobre a morte do prefeito.

Covas lutava desde novembro de 2019 contra um câncer que, inicialmente, atingiu o trato digestivo. Nas últimas semanas, exames detectaram novos tumores no fígado, na estrutura da bacia e na coluna vertebral.