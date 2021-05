16/05/2021 | 16:10



Quem pode, pode! No último sábado, dia 15, Marília Mendonça deixou todo mundo de queixo caído ao aparecer com um look - nada básico - de 13 mil reais.

A cantora, de 25 anos de idade, usou o vestido de estampas de rosas, da Dolce & Gabanna, para apresentar a live que rolou no Youtube.

Nossa, essa rosa ficou bonita na minha bunda. Acho que vou tatuar, escreveu no Twitter.

Marília é conhecida por ser uma das artistas que mais fez lives no período de quarentena, garantindo muitas visualizações. Além disso, a musa contou que desde que começou a cuidar da saúde, já emagreceu mais de 20 quilos. Poderosa!