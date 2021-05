Mônica Martelli comemora aniversário adiantado com filhos de Paulo Gustavo: Ganhei de presente estar com esses dois tesouros!

16/05/2021 | 16:10



Parece que Thales Bretas, marido de Paulo Gustavo, tem recebido toda a ajuda possível para cuidar de seus filhos, Gael e Romeu, desde a morte do humorista. Após ser visto desembarcando em São Paulo ao lado de Ingrid Guimarães, o médico deu uma passada na casa de outra grande amiga de Paulo, Mônica Martelli.

A atriz compartilhou o momento em suas redes sociais e considerou a visita como um presente de aniversário adiantado. Na legenda, ela escreveu:

Amanhã é meu aniversário e eu ganhei de presente estar com esses dois tesouros, fruto do amor do Paulo Gustavo e Thales. Eles tiveram o enorme poder de trazer meu sorriso de volta. Continuaremos caminhando juntos nessa vida. Podem contar comigo pra sempre.

Nos comentários, famosos como Giovanna Lancellotti, Regina Casé e Sarah Oliveira elogiaram a beleza dos pequenos. Fernanda Gentil escreveu:

Esse poder só eles têm. Se agarre a eles, vocês merecem muito sorrir.

Pura fofura, não é mesmo?