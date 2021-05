Gabi Martins e Tierry celebram quatro meses de namoro: Não importa o quanto tentem atrapalhar!

16/05/2021 | 15:10



O amor está no ar! Gabi Martins e Tierry usaram as redes sociais no último sábado, dia 15, para comemorarem quatro meses de namoro. Os pombinhos não pouparam elogios e fizeram questão de declarar que nada irá separá-los. Na postagem, a ex-BBB compartilhou fotos dos dois se beijando na praia e escreveu:

Às vezes, 9 anos, 7 são insuficientes para duas pessoas se conhecerem, mas, para outras, 7 dias são mais que suficientes. Não é o tempo, é a pessoa. Com a gente foi assim... Não importa o quanto tentem atrapalhar, quando é pra ser, o universo conspira e o amor faz de tudo pra unir quem nasceu pra ficar junto. Eu te amo. Obrigada por ser quem você é. Eu vou estar aqui todos os dias pra te dizer o quanto você é f***! O quanto eu quero que você cresça e o quanto eu te quero bem.

O cantor se derreteu com a palavras da amada, e respondeu:

Ah véi... Eu sou grato a Deus pela sua vida. Te amo muitooooooo! Nem gastando todos os meus caracteres eu chegaria perto dessa declaração linda! E obrigado por ser tão incrível.

Fofos, né?