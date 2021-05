Alisson faz gol de cabeça e deixa Liverpool vivo na briga pela Liga dos Campeões

16/05/2021 | 14:58



Acostumado a ser herói com defesas incríveis, o goleiro Alisson Becker assumiu o papel de uma maneira diferente neste domingo, quando foi para a área adversária e marcou um gol de cabeça aos 49 minutos do segundo. A contribuição improvável garantiu uma virada por 2 a 1 sobre o West Bromwich e manteve o Liverpool vivo na briga por uma vaga na Liga dos Campeões.

O Liverpool amargava mais um tropeço no Campeonato Inglês e com o empate provisório, por 1 a 1, ficava três pontos atrás do Chelsea. Eis que o goleiro da seleção brasileira resolveu atravessar o campo para ser decisivo. Conseguiu cabecear, definiu um importante 2 a 1, e mostrou que não é herói apenas com as mãos.

Com o resultado, o time comandado por Jürgen Klopp termina a 36ª rodada do Campeonato Inglês em quinto lugar, com 63 pontos, apenas um a menos que o Chelsea, que perdeu para o Arsenal na quarta-feira e está em quarto, com 64 pontos. No Inglês, os quatro primeiros colocados se classificam para a Liga dos Campeões, enquanto o quinto vai para a Liga Europa.

Antes da euforia com a vitória, o Liverpool fez os torcedores sofrerem logo aos 15 minutos do primeiro tempo, ao deixar que Robson-Kanu abrisse o placar para o já rebaixado West Bromwich. O empate veio aos 33, com Salah, enquanto a virada, que já parecia improvável, saiu da cabeça de Alisson para reacender as esperanças.

O empate complicaria muito a vida do Liverpool. Agora, com o triunfo, o time tem dois jogos para tentar entrar no G4, composto por Manchester City, com 83 pontos, United, com 70, Leicester, com 66, e Chelsea, com 64. Os próximos adversários são Burnley, na quarta-feira, e Crystal Palace, no dia 23 de maio.