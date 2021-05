EUA têm responsabilidade moral de enviar vacinas a mais necessitados, diz Fauci

16/05/2021 | 14:50



O infectologista Anthony Fauci, diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas, disse que os Estados Unidos têm uma responsabilidade moral para enviar vacinas contra covid-19 a países necessitados e que isso não significa sacrificar a imunização da sua própria população.

"Eu falo desde a epidemia da Aids, no início dos anos 1990, que temos uma responsabilidade moral como país rico de fazer com que países com menos recursos não fiquem desprovidas de medicamentos e vacinas que possam salvar vidas. Acredito que podemos vacinar crianças e adolescentes ao mesmo tempo em que fazemos um grande esforço para enviar doses", disse Fauci, em entrevista ao canal CBS.

Fauci também comentou a nova diretiva do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) que dispensou o uso de máscaras por pessoas totalmente vacinadas. "Apesar de existir um risco de infecção por pessoas vacinas, na enorme maioria das vezes os casos são assintomáticos e a carga viral é tão baixa que torna improvável a possibilidade de transmissão."