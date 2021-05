Português Félix da Costa é primeiro estrangeiro a ganhar uma prova da Stock Car

16/05/2021 | 14:40



O português Antônio Félix da Costa fez história na corrida dois da Stock Car, no circuito de Interlagos, disputada neste domingo pela manhã. Ele conquistou a primeira vitória individual de um estrangeiro na história da categoria. Convidado pela equipe RC Eurofarma para substituir Ricardo Maurício, que testou positivo para Covid-19, o atual campeão da Fórmula E cruzou em primeiro numa prova marcada por grave acidente antes da bandeirada. Gabriel Casagrande ganhou a primeira prova da jornada dupla, em São Paulo.

Antes de a bandeirada consagrar a primeira colocação do piloto europeu em solo brasileiro, Interlagos viveu momentos de tensão com um acidente sofrido por Gaetano Di Mauro, na penúltima volta. Em busca da ultrapassagem, ele acertou a traseira de Guilherme Salas, da KTF Sports, decolou e ainda se chocou com o muro de proteção. Por causa da forte batida, o encerramento da corrida foi com o safety car na pista.

A imagem assustou, mas Gaetano saiu sem ferimentos preocupantes. Já Salas não foi afetado pelo toque e ficou em terceiro lugar, atrás de Daniel Serra, da Eurofarma, que terminou na segunda colocação. O pole position com grid invertido, Galid Osman, não só perdeu a primeira posição para Félix da Costa, como acabou a corrida em décimo lugar.

Na primeira prova do dia, o lugar o mais alto do pódio ficou com Gabriel Casagrande, protagonista de uma disputa intensa com Allan Khodair. Casagrande chegou a ser punido ainda na largada, por 5 segundos, após tocar Diego Nunes, mas isso não atrapalhou seu desempenho. Khodair foi persistente durante toda a disputa e terminou em segundo, 0s5 atrás do vencedor. Bruno Baptista completou o,pódio.

Com o resultado das duas corridas deste domingo, Bruno Baptista lidera o campeonato com 64 pontos, mesma pontuação do segundo colocado, Daniel Serra. Ambos estão com dois pontos a mais que Átila Abreu, terceiro colocado, com 62. Os pilotos voltam à pista no dia 19 de junho, quando será disputada a etapa de Velocitta, em Mogi Guaçu.