Fábio Jr. posta foto com todos os filhos e se declara: Amo vocês muitão!

16/05/2021 | 13:11



No último sábado, dia 15, foi celebrado o Dia da Família! E quem não deixou de comemorar a data foi Fábio Jr. - e sua enorme família! O cantor postou no Instagram um clique para lá de especial em que aparece com todos os filhos Cleo, Fiuk, Krízia, Záion e Tainá. Além disso, aparecem na foto a esposa, Fernanda, e até o cachorrinho, Don!

Na legenda, o galã se derreteu:

Amores da minha vida!!! Amo vocês muitão!

Ele ainda escreveu um trecho de sua própria canção, chamada Família:

Família é uma luz, um porto seguro. Família é passado, presente, futuro.

Tainá logo devolveu a declaração ao pai:

Te amo demais, Pá.

Os fãs também comentaram:

Família lindaaaa eu amo muito, sou fã demais!

Riqueza real!

Essa família é linda!

Fofos, né?