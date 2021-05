Casal misterioso se empolga durante o sexo e participantes pedem silêncio no Power Couple Brasil

16/05/2021 | 13:10



Parece que a noite foi animada na casa do Power Couple Brasil, pelo menos para um casal! Quem estava acompanhando o reality durante a madrugada, quando as câmeras dos quartos desligam, teve um show à parte no momento em que a transmissão passou a vazar o áudio de dois participantes tendo relações sexuais.

Entre tapas, beijos e altos gemidos, o barulho começou a irritar os outros casais e uma pessoa pediu silêncio:

- Xiu!

As imagens mostravam apenas a piscina da casa, portanto não é possível afirmar com certeza quem é o casal animadinho. Em meio a especulações, os fãs acreditam que poderiam ser Li Martins e JP Mantovani, já que eles dormem no Quarto Perrengue, localizado fora da casa. Será?