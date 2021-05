Políticos do Grande ABC lamentam morte de Bruno Covas

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



16/05/2021 | 13:06



Prefeitos e parlamentares do Grande ABC lamentaram a morte do prefeito de São Paulo, Brunos Covas (PSDB), que faleceu na manhã deste domingo (16), vítima do câncer que já vinha se espalhando pelo seu corpo. Por meio de nota enviada pela assessoria de imprensa da Prefeitura de Santo André, o prefeito Paulo Serra (PSDB) afirmou que São Paulo se entristece com a morte do jovem prefeito. “Lutou com muita força, mas foi chamado por Deus. Deixa um bonito legado de luta por mais igualdade, oportunidades e justiça que fica vivo nos nossos corações.”

Em sua página no Facebook, Serra completou que o prefeito de São Paulo lutou com muita força, coragem e determinação, e que nos deu uma lição de humanidade e vontade de viver. “Deixa um legado inquestionável de determinação, de uma pessoa do bem, que lutou por mais igualdade, oportunidades e justiça. Sua trajetória e força, Bruno, ficarão vivas nos nossos corações. Em nome da nossa gente de Santo André, quero deixar nossos sentimentos e orações aos familiares e amigos. Que Deus nos abençoe sempre. Em nome de Santo André, quero deixar nossos sentimentos e orações aos familiares e amigos.”



Também por meio do Facebook, o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), destacou a bravura e coragem de Covas na luta contra o câncer. “A notícia de sua partida na manhã de hoje, depois de quase dois anos de luta, traz consigo um sentimento estarrecedor de tristeza e perda”, escreveu. “Perdemos. Mais do que um brilhante quadro político, perdemos um homem de coração e coragem, um pai, um amigo querido. Assim como seu avô, Bruno ficará na história por seu trabalho e integridade. Que seja recebido por Deus e pelos que amou e que também já se foram. Sua luta e história de força, foco e fé não serão esquecidas. Descanse em paz, amigo. Você foi um guerreiro”, concluiu.

Prefeito de São Caetano, Tite Campanella (Cidadania) foi outro a se manifestar pelo Facebook. “Toda a minha solidariedade com os familiares e amigos do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, que faleceu nesta manhã, vítima de câncer. Após muita luta, que você possa descansar e olhar por todos ao lado do Pai. Fiquem com Deus.” No Twitter, o prefeito de Diadema, José de Filippi Jr (PT), ofereceu condolências aos familiares e amigos do tucano. “Meus sentimentos aos familiares e amigos do prefeito Bruno Covas, vítima de câncer e que partiu hoje tão jovem, com apenas 41 anos. Ele lutou bravamente contra esta doença e deixou um exemplo de força pra (sic) todos nós.” Prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT) destacou em sua página no Facebook que o tucano lutou bravamente contra o câncer. “Que Deus dê a força necessária para que familiares e amigos atravessem este momento difícil e que Bruno Covas descanse em paz.”

O prefeito de Ribeirão Pires, Clóvis Volpi (PL), que já foi filiado ao PSDB, destacou além da bravura, a serenidade com que Covas enfrentou a doença. “Herdou a grandeza do avô (meu grande amigo, Mário Covas), e tinha um futuro brilhante na vida pública, que infelizmente o câncer interrompeu. Peço a Deus que conforte o coração de seu filho Tomás e de toda sua família.” A página oficial da Prefeitura de Rio Grande da Serra também lamentou a partida precoce do prefeito de São Paulo. “A Prefeitura de Rio Grande da Serra, em nome de todos os seus servidores, lamenta profundamente que Bruno Covas tenha partido tão jovem, e deseja que todos os familiares e amigos encontrem forças para superar esse momento tão difícil.”

DEPUTADOS

Parlamentares do Grande ABC também expressaram tristeza pela partida de Bruno Covas. O deputado federal José Vicente da Silva (PT), Vicentinho, lembrou que chegou a atua na Câmara dos Deputados junto com o tucano, e que ele sempre era amável e educado. "Mais de uma vez me disse que o seu avó, o ex-governador Mario Covas, dizia que eu era um autêntico sindicalista", rememorou. "Recebi a notícia de sua morte com muita tristeza. É mais uma perda, lamentável. Que Deus possa confortar os amigos e a família", afirmou.

Também deputado federal, Alex Manente (Cidadania), registrou na sua página no Facebook a tristeza pela partida de Covas. "Meus sentimentos à família de Bruno Covas! Perdemos um grande político e um grande homem. Fomos deputado estadual juntos em 2006 e nós elegemos deputado federal juntos em 2014. Sou muito honrado de ter divido as trajetórias juntos! Bruno foi um ser humano completo e se entregou a vida pública! Descanse em Paz, Bruno!"

Deputada estadual e correligionária de Covas, Carla Morando (PSDB) também usou as redes sociais para se manifestar e afirmou que "o dia amanheceu triste" com a notícia da morte do seu "amigo e prefeito de São Paulo, Bruno Covas, de 41 anos." Carla destacou que o tucano era um pai amoroso, um homem íntegro, um amigo leal e um verdadeiro exemplo na política do País. "Um homem forte, apaixonado pela vida e que lutou como um verdadeiro guerreiro contra o câncer. Como você vai fazer falta, Bruno! Obrigada por tudo!! Que Deus conforte o coração de todos os amigos e familiares."

GOVERNADOR

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), fez uma postagem emocionada, junto com uma foto em que aparece de mãos dadas com Covas, ambos sorridentes. “Obrigado, Bruno Covas, por ter compartilhado, com todos nós, tanto carinho e dedicação. À Renata e ao Pedro, seus pais, ao Gustavo, seu irmão, e especialmente ao Tomás, seu filho, meu afeto nesse momento doloroso em que a natureza subverte o curso da vida. São Paulo terá sempre muito orgulho desse filho querido”, escreveu.

O correligionário destacou que a força de Bruno Covas vem do seu exemplo e do seu caráter. “Foi leal à família, aos amigos, ao povo de São Paulo e aos filiados do seu partido, o PSDB. Sua garra nos inspira e seu trabalho nos motiva. Tive o privilégio de acompanhá-lo desde o início da vida pública, ao lado do seu avô Mario Covas. Tive a honra de tê-lo como vice, na Prefeitura de São Paulo. E a alegria de ver seus ideais e realizações aprovados nas eleições de 2020”.

Doria encerrou a postagem destacando as virtudes do prefeito da Capital. “Bruno Covas era sensível, sereno, correto, racional, pragmático e ponderado. Voz sensata, sorriso largo e bom coração. Bruno Covas era esperança. E a esperança não morre: ela segue, com fé, nas lições que ele nos ofereceu em sua vida. Muito obrigado, Bruno. Você foi e continuará sendo para todos nós, um eterno exemplo.”

CORTEJO

O corpo do prefeito foi levado do Hospital Sírio Libanês para o Edifício Matarazzo, sede da Prefeitura, onde, às 13h, foi realizada no hall monumental do terceiro andar uma breve homenagem de familiares e amigos mais próximos. A entrada foi absolutamente restrita aos poucos convidados da família, para não gerar em hipótese alguma aglomeração, por conta das restrições sanitárias impostas pela pandemia. Está sendo permitida a entrada da imprensa em sistema de rodízio, para registrar essa última homenagem, ressaltando a importância de não gerar aglomeração.

Em seguida, em carro aberto, o corpo de Bruno Covas percorre em cortejo algumas das principais vias do centro até a Avenida Paulista (roteiro abaixo). Por fim, será sepultado na cidade de Santos, terra natal do prefeito, em cerimônia restrita à família. Em respeito às regras sanitárias e aos familiares, pedimos encarecidamente que as pessoas não se dirijam até a sede da Prefeitura e ao local do sepultamento em Santos.

Percurso do cortejo com o corpo do prefeito Bruno Covas

- Edifício Matarazzo

- Viaduto do Chá

- Pça Ramos de Azevedo

- R. Conselheiro Crispiniano

-Largo Paissandu

- Av. S. João

- Av. Ipiranga

- R. da Consolação

- Túnel José Roberto Fanganiello Melhem

- Av. Paulista

- Praça Oswaldo Cruz