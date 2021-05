Polícia detém homem em São Bernardo por violência doméstica

Do Diário do Grande ABC



16/05/2021 | 12:03



Na madrugada desse domingo (16), PMs (Policiais Militares) do 6° BPM (Batalhão de Polícia Militar) detiveram, em São Bernardo, um indivíduo pelo crime de violência doméstica e porte ilegal de arma de fogo.

A equipe foi acionada via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para atendimento de ocorrência de violência doméstica no bairro Planalto. Chegando ao local, foi relatado pela vítima que seu marido a tinha ameaçado com arma de fogo. A mulher informou ainnda que o esposo guardava arma e munições dentro do apartamento, e após autorizar a entrada da equipe, indicou o local onde o armamento ficava guardado.

Além de deter o homem, os policiais localizaram e apreenderam três armas, sendo uma pistola Imbel 380, um revólver da marca Taurus, calibre 38, um revólver Rossi, calibre 32, dois carregadores de pistola 380 e 51 munições.

A ocorrência apresentada no 3º DP (Assunção) da cidade e o detido ficou à disposição da Justiça, pelos crimes de ameaça, injúria, lesão corporal, violência doméstica e posse ilegal de arma de fogo. A identificação do detido não foi divulgada pela assessoria de imprensa da PM.