Tem espetáculo dentro do caixote

Do Diário do Grande ABC



16/05/2021 | 11:21



A Cia do Fuxico, de Santo André, participa da Bienal de Teatro Lambe-Lambe, que será realizada em Paranaguá, no Paraná, e vai até domingo. A trupe andreense apresentará o espetáculo A Espera. O evento contará com 26 companhias dos Estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e do Distrito Federal; além de representantes da Argentina, Chile e México. Devido às restrições impostas pela Covid-19, o evento será apresentado de forma virtual (on-line) por meio das plataformas YouTube e Facebook.

O Teatro Lambe-Lambe é uma arte genuinamente brasileira, que foi criada na década de 1980 em Salvador, na Bahia. Os espetáculos se desenvolvem em um dispositivo inspirado nas antigas caixas fotográficas do século XIX.

O espetáculo apresentado pela Cia do Fuxico “traz uma reflexão sobre a passagem do tempo e estimula o olhar para o tema da solidão, em especial na terceira idade”, afirma Ronaldo Barbosa, integrante da trupe.

A Bienal contará com a participação das criadoras do teatro lambe-lambe, Denise di Santos, com a palestra/espetáculo O Vir a Ser, e Ismine Lima, com o Esperando Dora e lançamento do seu livro Circo de Papel.