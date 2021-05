Juliette Freire e Selton Mello trocam elogios e fãs shippam o casal: O homem tá rendido demais!

16/05/2021 | 11:11



Após vencer o BBB21, Juliette Freire está com tudo! A ex-participante do reality show, que esteve recentemente na mansão de Anitta, realizou uma live no último sábado, dia 15, e estava sendo assistida por Selton Mello. Em determinado momento, a mais nova milionária do pedaço logo disparou, ao reparar no convidado especial:

- Selton Mello, a voz mais gostosa que eu já ouvi, muito obrigada pelo apoio. Um homem extremamente inteligente, politizado, gostoso...

Como resposta, o ator, que assistiu a transmissão toda, devolveu o elogio:

A única live que assisti inteira. Carisma e simplicidade: demais. Entrou dez vezes na fila do carisma e da simplicidade. Vai com fé na estrada!

Não demorou para que os fãs logo torcessem para que os dois virassem um casal! No Twitter, os internautas comentaram:

O Selton Mello babando na Juliette até em Insta de fofoca. Não, meus amores, o homem tá rendido demais.

Meu casal Selton Mello e Juliette vive demais. Nem que seja na minha fanfic, mas vive MUITO!

Selton Mello mandando aquele velho alô. Fosse comigo eu não queria mais nada da vida, não.

Juliette, favor dar uma chance para o Selton Mello. Obrigada.

Selton Mello está rendido.