16/05/2021 | 11:11



Emocionante! Paulo Gustavo, que morreu no dia 4 de maio após complicações causadas pela Covid-19, ganhou mais uma linda homenagem. Dessa vez, o grafiteiro Paulo Terra fez um mural no bairro do Campo Limpo, em São Paulo, que traz o ator ao lado de sua personagem mais icônica: a Dona Hermínia, da franquia Minha Mãe é uma Peça.

Por meio do Instagram, Paulo mostrou em um vídeo como foi o processo de criação da arte:

Um pouco do vídeo passo a passo do mural homenageando na minha opinião o melhor artista do humor, escreveu na legenda.

Nos comentários, os fãs elogiaram o trabalho:

Top demais!

Parabéns!

Lindo, amei.

Lindo trabalho, como sempre!