Famosos lamentam a morte de Eva Wilma: Descansa em paz, Vivinha

16/05/2021 | 09:11



Eva Wilma morreu no último sábado, dia 15, aos 87 anos de idade. A atriz, que estava internada desde abril em um hospital de São Paulo, havia sido diagnosticada com câncer de ovário. Por meio das redes sociais, alguns famosos prestaram homenagens à veterana.

Veja logo abaixo:

Miguel Falabella escreveu o seguinte texto:

Antes de soprar a chama do dia, eis que me chega a notícia de que Eva Wilma se foi. Nossa querida Vivinha recebe o derradeiro aplauso, tenho certeza, de todos os profissionais que tiveram o privilégio e a honra de trabalhar com ela. A primeira cena que dirigi, na TV Globo, foi com ela e Carlos Zara. Eu estava muito nervoso, era uma externa noturna complicada, com grua, carrinho e uma grande equipe à espera das decisões e dos planos do diretor. Quanta gentileza e generosidade recebi dessa querida colega! Gravamos, no final, uma linda cena e ela me disse que eu jamais me esqueceria de que ela tinha sido a primeira atriz que eu dirigira na televisão. Como poderia eu esquecer? Se as noites na Ilha do Governador eram preenchidas por seu talento nas inesquecíveis tramas da Tupi, onde ela reinou por anos, antes de mudar-se para a Globo. Como esquecer de tão brilhante carreira nos palcos e na tela? Estou com o coração partido e os olhos molhados. Mas estou de pé. E daqui, Eva querida, calejo as minhas mãos num eterno e interminável aplauso. Brava! Descanse. Um beijo do seu Miguel.

Gloria Perez disse:

E como se não bastasse, perdemos Eva Wilma. Já nem sei o que dizer. Não foi covid!

Boninho também fez uma homenagem:

Querida Eva Wilma, que a sua luz ilumine nossos palcos pra sempre!

Beth Goulart escreveu:

Perdemos Eva Wilma, uma grande atriz, uma estrela de primeira grandeza em todos os sentidos, que nos brindou com uma carreira brilhante, cheia de personagens marcantes, interpretações inesquecíveis. Uma mulher forte, que construiu uma história de conquistas, lutas e vitórias, uma mulher de opinião, que sempre se posicionou pela justiça e liberdade. O Brasil fica menor sem sua presença e seu brilho. Que Deus te ilumine Vivinha em sua nova caminhada espiritual e fortaleça seus filhos e sua família. Meus sentimentos @vivienbuckup e @johnherbertjunior ela foi para uma nova jornada e estará na companhia de amigos especiais e pessoas amadas.

Rosamaria Murtinho fez um texto emocionante:

Ei, Vivinha! Lembra daquele almoço que estávamos marcando para depois da pandemia? Mauro e eu íamos levar o vinho e ficaríamos até tarde rindo e recordando dos bons momentos e do Zara. É, não deu tempo e você foi se encontrar com ele antes disso, claro, vocês se encontrariam de uma forma ou de outra. Mas sabe de uma coisa? Meu coração e o de todos os brasileiros se enche de orgulho de você, do ser humano lindo que você foi, é e sempre será. De todo legado que deixou com sua arte e sua nobreza, eu parava qualquer coisa que estava fazendo pra te ver na TV e dar aquele sorriso por saber que era exatamente daquele jeitinho que eu conheci quando ainda éramos mocinhas. Obrigada pela amizade e pelos sorrisos sinceros, não deixe de olhar por nós daí de cima. Da sua Rosinha e Maurão.

Também no Instagram, Lília Cabral se pronunciou:

Eva Vilma, como você me ensinou!!! Todos os dias, todos os momentos, que eu não deixava passar, pois eu estava ao lado da atriz que eu tinha uma profunda admiração e respeito. Ela me pegava pelo braço e me direcionava orientando como me posicionar na luz certa. Não me deixava sozinha em nenhuma situação, me contava histórias e sempre queria saber de todas as minhas histórias. Olhava pra mim com afeto, sempre me dando coragem pra enfrentar as dificuldades da profissão e não deixar de viver intensamente as alegrias. Fiz muitos trabalhos com a Vivinha, amava seu jeito, sua beleza, amava sua loucura. Grande dama da TV, teatro e cinema. Uma estrela, admirável e linda. Vou te amar sempre! Quanta falta você vai fazer. Te amo.

Thiago Fragoso escreveu a seguinte homenagem:

Tive o prazer de fazer uma novela com Eva. Lembro nitidamente de ouvi-la conversando no camarim e ficar embevecido diante de tamanha vivência e conhecimento da teledramaturgia brasileira. Agradeci naquele momento, por ter o privilégio de ser testemunha. Querida Eva, obrigado pela gigantesca contribuição as artes brasileiras. Tenho certeza que será recebida com honrarias no céu. Saudades eternas.

Com uma foto ao lado da atriz, Helena Ranaldi disse:

Que tristeza. Perdermos uma grande atriz como Eva Wilma. Um talento que nos fará muita falta. Tive o privilégio de trabalhar com ela e essa experiência ficará pra sempre. Vá em paz, querida Eva.

Assim como Fernanda Machado:

Eva Wilma... Tive o prazer de fazer minha primeira novela com ela. Grande mulher, forte, inteligente, coerente, grande atriz, pessoa linda demais, por dentro e por fora. O coração tá triste e cheio de saudade...Todos meus sentimentos para seus familiares nesse momento de dor. Vai na luz e descansa em paz, Vivinha.