André Marques queima rosto de sol durante as gravações de No Limite

15/05/2021 | 21:10



Se você achava que eram somente os participantes de No Limite que passavam por poucas e boas, André Marques comprovou que não! Na última sexta-feira, dia 14, o apresentador publicou nas redes sociais cliques do resultado de uma das gravações do reality, em que aparecia queimado de sol.

O próprio torrão do sol! O apresentador também sofre e aguardem porque vem muito mais por aí em No Limite. Ah, e não esqueçam o protetor solar #nolimite #ceara #bronzeado, brincou.

O programa, gravado perto da praia, vai ao ar toda terça-feira na Rede Globo, logo após a novela Império. Os participantes já foram dividido em dois grupos - Carcará e Calango -, e Mahmoud foi o primeiro eliminado. Quem merece ganhar? O vencedor ainda terá que passar por muitas provas e desafios de sobrevivência.