Henry Cavill desabafa após fãs chamarem a nova namorada de feia

15/05/2021 | 17:10



Não deve ser nada fácil namorar o Superman! Neste sábado, dia 15, Henry Cavill, de 38 anos de idade, usou as redes sociais para desabafar sobre a enxurrada de comentários negativos que a nova namorada, Natalie Viscuso, está recebendo. O ator, que interpretou o Super-Homem nas telonas, assumiu o namoro com a Vice-Presidente de Televisão e Estúdios Digitais da Legendary Entertaiment, que produz filmes em parceria com a Warner Bros, em abril.

No Instagram, ele publicou:

Não pude deixar de notar que ultimamente tem havido uma animosidade social. Está se tornando cada vez mais comum no meu feed. Tem havido muita, vamos chamar de especulação, por enquanto, sobre minha vida privada e parcerias profissionais. Embora eu aprecie a paixão e o apoio dessas mesmas pessoas que estão especulando, chegou a um ponto que eu precisava dizer algo, o que, por si só, é uma coisa ruim. Para vocês que estão expressando seu desdém e mostrando seu descontentamento de várias maneiras surpreendentes, é hora de parar. Sei que pode ser divertido especular, fofocar e mergulhar em nossas próprias câmaras de eco pessoais na internet, mas sua paixão está fora de controle e está causando danos às pessoas que mais gosto. Mesmo as suposições negativas mais conservadoras sobre minha vida pessoal e profissional simplesmente não são verdadeiras. Vamos abraçar esta era de iluminação social juntos e seguir em frente com positividade. Estou muito feliz no amor e na vida. Ficaria imensamente grato se vocês fossem felizes comigo. Se você não consegue ser feliz comigo, pelo menos tente orgulhar de si mesmo e ser a melhor versão.

Pesado, né?