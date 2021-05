Ator de Animais Fantásticos e Onde Habitam é condenado a três anos de prisão por agressão sexual

15/05/2021 | 16:10



Kevin Guthrie, ator do filme Animais Fantásticos e Onde Habitam, foi condenado a três anos de prisão por agressão sexual. O crime teria acontecido no apartamento da vítima, na cidade de Glasglow, na Escócia, em 2017. Segundo o jornal britânico BBC, o artista nega todas as acusações.

Em sua versão da história, Guthrie alega que estava apenas tentando ajudar a mulher, que, segundo ele, havia adoecido. No entanto, as investigações apontaram o DNA do ator nas roupas íntimas da vítima, o que foi suficiente para condená-lo e adicioná-lo ao registro de criminosos sexuais na Escócia - por tempo indeterminado.

Segundo a revista norte-americana People, ao proferir a sentença, o xerife do tribunal, função similar a de um juiz no Brasil, declarou:

- O tribunal deve mostrar que as mulheres podem ser protegidas de crimes sexuais domésticos. O crime pelo qual você foi condenado causou sofrimento e consequências para o jovem envolvida neste caso. Ela não estava bem e achou que sua bebida tinha sido batizada em outro lugar naquela noite. O júri aceitou que você cometeu esses crimes hediondos e a única sentença adequada é a prisão.