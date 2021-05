Datafolha: 49% dos brasileiros apoiam impeachment do presidente; 46% são contra

15/05/2021 | 15:19



Pesquisa do Instituto Datafolha publicada neste sábado, 15, mostra que 49% dos brasileiros apoiam o impeachment do presidente Jair Bolsonaro, enquanto 46% se dizem contrários.

O levantamento indica um crescimento da rejeição ao presidente. Isso porque na última pesquisa, realizada em março deste ano, 50% afirmavam se opor ao impeachment, enquanto 46% se declararam a favor. Houve, portanto, uma inversão de posições.

Na série de sondagens do Datafolha sobre o tema, o impeachment chegou a ser rejeitado por 53% dos entrevistados em janeiro, ante 42% apoiando a cassação.

A pesquisa desta semana também foi a primeira em que o grupo favorável ao afastamento apareceu numericamente à frente do grupo contra essa medida, de acordo com o Datafolha.

Apesar da vantagem numérica, a situação é de empate técnico entre as duas posições, pois a oscilação está dentro da margem de erro da pesquisa, que é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

O Datafolha entrevistou presencialmente 2.071 pessoas em todo o Brasil nos dias 11 e 12 de maio.

O detalhamento da pesquisa revela ainda que o apoio ao afastamento de Bolsonaro é maior entre jovens de 16 a 24 anos (57%), moradores do Nordeste (também 57%), desempregados que procuram emprego (62%) e pessoas que dizem ter muito medo do coronavírus (60%). Já entre eleitores do ex-presidente Lula, o apoio ao impeachment atinge o pico de 74%.