Após sofrer ataque homofóbico, Gil do Vigor anuncia que irá lançar livro sobre sua história

15/05/2021 | 15:10



Ai, Brasiiiiiiiil! A vida do dono dos melhores bordões do BBB21 vai virar livro! Na última sexta-feira, dia 14, Gilberto Nogueira usou suas redes sociais para contar que a história sobre a sua trajetória já está sendo escrita - e será publicada em breve pela editora Globo Livros.

A novidade foi anunciada no mesmo dia em que o economista sofreu um ataque homofóbico no estádio do Sport Club Recife. A famosa dancinha Tchaki, Tchaki pode ter conquistado diversos corações brasileiros, mas não agradou nadinha o Conselho Deliberativo do Sport, Flávio Koury, que disse ser uma desmoralização e ausência de vergonha na cara.

No Twitter, o pernambucano escreveu:

Em um dia como esse é cada vez mais importante contar minha história. Estava muito animado para contar isso para vocês. E com o que aconteceu hoje, meu livro - que será lançado pela Globo Livros - virou um ato de resistência também.

A mãe de Gil do Vigor, Jacira, também desabafou sobre o ocorrido nas redes sociais:

- Vocês não imaginam como me dói como mãe ver meu filho passar por isso. Gente, estamos no século XXI. Vamos ter respeito e bom senso, mais amor ao próximo. Não precisa ser gay, lésbica ou bi para ser contra a homofobia. Vamos ter mais amor, por favor.

No livro, o ex-brother pretende falar sobre a participação na casal mais vigiada do Brasil. Além, é claro, do processo de autoconhecimento, os períodos de dificuldades e a rotina como missionário mórmon.