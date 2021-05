15/05/2021 | 15:11



Parece que hora de cantarmos Bella Ciao pela última vez está próxima! A Netflix Brasil anunciou na última sexta-feira, dia 14, que as gravações da última temporada de La Casa de Papel terminaram.

Álvaro Morte, Jaime Lorente, Pedro Alonso, Ester Acebo e grande parte do elenco usaram as redes sociais para compartilharem uma foto dos bastidores do quinto ano do atraco mais famoso da história.

Úrsula Corberó, que interpreta Tóquio - uma das protagonistas da série -, encantou os fãs com diversos cliques antigos que rolaram ao longo dos últimos anos.

A data de lançamento da quinta temporada ainda não foi divulgada, mas o público já está morrendo de saudades da gangue.