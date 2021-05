Esposa de Cauã Reymond, Mariana Goldfarb, aparece com bebê no colo e fãs pedem que ela engravide logo

15/05/2021 | 15:11



Foi só a Mariana Golffarb, esposa de Cauã Reymond, aparecer com um bebê fofo no colo para que seus seguidores atiçassem a vontade de ver a família do casal crescer. A influenciadora passou a tarde da última sexta-feira, dia 14, com a filha de sua amiga, a health coach Catarina Zecchin.

Nos Stories, ela apareceu segurando a criança no colo e brincou:

- Quem já escolheu a tia favorita? Já era.

Os fãs de Mariana também concordaram que ela leva o maior jeito com criança e, de prontidão, já foram pedir para que a esposa de Cauã engravidasse logo.

Uma internauta escreveu:

Você vai ser uma mãe linda.

Enquanto outra encorajou:

Falta Cauãzinho. Bora providenciar.

Mariana e Cauã celebraram dois anos de casamento recentemente e declararam não dispensar a possibilidade de aumentar a família. Será que vem baby por aí?