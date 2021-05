Polícia detém em São Bernardo dois homens por roubo de celular

Do Diário do Grande ABC



15/05/2021 | 14:02



Policiais Militares prenderam na noite de ontem (14), em São Bernardo, dois homens por roubo de um aparelho celular. Os policiais faziam patrulhamento na Operação Força Total quando avistaram dois indivíduos com atitudes suspeitas em uma motocicleta Honda, no contra fluxo da Avenida do Taboão, bairro Taboão.

Quando os policiais manobraram para realizar a abordagem os suspeitos tentaram fugir e foram alcançados após sofrerem uma queda. Ao serem questionados porque fugiram, confessaram que haviam acabado de roubar um aparelho celular na Avenida do Cursino, na Zona Sul da Capital.

Os policiais pesquisaram o chassi da moto e não constava nenhuma queixa de roubo. Um dos detidos se apresentou como proprietário. Enquanto os policiais e os detidos aguardavam a viatura do resgate, a vítima ligou no seu próprio aparelho celular, confirmando o roubo, e sendo orientada a se dirigir à delegacia. O caso foi registrado no 2º DP (Rudge Ramos) e a assessoria da PM não divulgou os dados dos detidos.