Após se casar com João Figueiredo, Sasha Meneghel posa com a madrinha e Bruna Marquezine parabeniza o casal: Amo vocês

15/05/2021 | 13:10



Sasha Meneghel e João Figueiredo estão casados no civil! A notícia veio através das redes sociais da filha de Xuxa Meneghel, que surpreendeu ao escolher um look para lá de alternativo na hora de assinar os papéis. Logo após a cerimônia, o casal, já de máscara, foi clicado ao lado da madrinha, Luma Antunes, que compartilhou o registro no Stories.

Ela escreveu:

Nem a máscara consegue esconder a nossa felicidade neste momento! A minha, por ter sido escolhida para ser madrinha e poder acompanhar de pertinho a realização desse sonho de vocês. A de vocês, por terem realizado esse sonho lindo e inspirador, que é apenas o primeiro passo de uma vida juntos, com muito amor, respeito, cumplicidade e parceria. Estarei sempre com vocês. Amo vocês.

Já nas redes sociais, o casal recebeu diversos recados dos famosos. Entre eles, a atriz, Bruna Marquezine, amiga de infância de Sasha:

OMG! [Oh my God em inglês, que em livre tradução significa Oh meu Deus] É oficial! Que sejam ainda mais felizes! Seus lindinhos! Amo vocês.

Lívia Aragão, Sophia Medina, Carolina Dieckmann, Maisa Silvia e Sabrina Sato também desejaram felicidades ao casal. Já Fabiana Karla escreveu:

Meu Deus, que emoção! Parece que casei uma das minhas filhas. Imagino o coração da Xu [Xuxa]. Deus abençoe vocês!