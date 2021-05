Clássico abre semifinais do Paulista neste domingo, às 16h; São Paulo joga 20h30

15/05/2021 | 13:10



A Federação Paulista de Futebol (FPF) confirmou neste sábado o horário das semifinais do Campeonato Paulista. Os finalistas serão conhecidos no domingo, com o clássico entre Corinthians x Palmeiras ocorrendo às 16 horas, em Itaquera, e São Paulo x Mirassol fechando a rodada às 20h30, no Morumbi.

Os horários já eram esperados, por causa dos interesses da grade de transmissão, que previa o clássico no horário nobre da TV aberta. O São Paulo faz o jogo noturno, também em horário já "definido" assim que passou pela Ferroviáriana sexta-feira.

Corinthians e Palmeiras voltam a se encontrar na Neo Química Arena, palco do empate por 2 a 2 na primeira fase. Já o São Paulo atua no Morumbi após 1 a 1 na casa do Mirassol. Apesar de mandantes, Corinthians e São Paulo não têm outras vantagens e igualdade leva a decisão para pênaltis.

Há 13 jogos invictos, com dois pontos a mais que o Corinthians e cinco na frente do Palmeiras na classificação geral, o São Paulo tem tudo para fazer a partida final, caso elimine o Mirassol, no Morumbi, pelo amplo saldo de gols. São 21 contra 11 dos corintianos.

Os dois confrontos são em clima de revanche em relação à temporada passada. O atual campeão Palmeiras ergueu a taça ao bater o Corinthians nos pênaltis, após duas igualdades, enquanto o time tricolor foi eliminado nas quartas pela equipe do interior com surpreende 3 a 2 no Morumbi.