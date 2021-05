Atalanta supera Genoa e se garante na Liga dos Campeões pela terceira vez seguida

15/05/2021 | 12:17



A Atalanta se garantiu na próxima edição da Liga dos Campeões neste sábado, após superar o Genova, fora de casa, com triunfo por 4 a 3. Pelo terceiro ano seguido a equipe de Bérgamo disputará a principal competição europeia após bela campanha no Campeonato Italiano.

A vitória em Gênova foi a nona nos últimos onze jogos. Foram outros dois empates na bela série invicta. E veio em grande estilo. Antes do intervalo, o time de Gian Gasperini já vencia por 3 a 0, gols de Zapata, Malinovsky e Gosens, dando enorme passo para a vaga antecipada.

Após o descanso, os donos da casa diminuíram com Shomurodov. Em belo gol, driblando dois marcadores, Pasalic aumentou a vantagem. A Atalanta, já em ritmo de festa, ainda sofreu dois gols, de Pandev e Shomurodov, mas o dia foi mesmo de comemoração.

Com o belo triunfo, a Atalanta se consolidou na vice liderança do Italiano, com 78 pontos, atrás apenas da campeã Internazionale, e não pode ser mais alcançada pela Juventus, em quinto.

A missão, ainda restando uma rodada no Campeonato Italiano, é evitar o assédio forte sobre Gasperini, fazendo um belo trabalho na Atalanta nas últimas seis temporadas, e garantir sua permanência em Bérgamo.

No outro jogo deste sábado, o Spezia goleou o ameaçado Torino por 4 a 1 e escapou de vez e risco de rebaixamento. O time de Turim tem remotas chances de cair.