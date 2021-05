Ben Affleck deu primeiro passo no romance com Jennifer Lopez sem saber que ela ainda estava noiva

15/05/2021 | 12:10



Ben Affleck e Jennifer Lopez estão se reaproximando após 17 anos separados. E, apesar de terem sido flagrados apenas algumas vezes juntos, já se tornaram - novamente - um dos casais mais queridinhos de Hollywood. E olha que tudo só aconteceu devido aos esforços do ator. Quem quer corre atrás, né?

Ben, como quem não tem interesse, mandou apenas um: Oi, sumida no e-mail da ex. Acontece, que, segundo fontes da People, o ator foi um pouco precipitado, já que na época J.Lo ainda estava noiva de Alex Rodriguez, um dos maiores nomes do beisebol americano.

Por outro lado, as fontes negam que Ben quisesse ser desrespeitoso:

- Ben se aproximou de Jennifer como um amigo. Ele estava basicamente checando como ela estava. Ele estava solteiro e achava que ela também poderia estar. Não foi de forma alguma desrespeitoso, porque ele realmente pensava que ela não estava mais com Alex.

A atriz e o noivo haviam anunciado que estavam passando por uma crise em março, mas só se separaram oficialmente em abril.