Diadema lança feira virtual de adoção de pets

Do Diário do Grande ABC



15/05/2021 | 12:08



Se você está querendo adotar um amigo de quatro patas, em Diadema tem uns bichinhos que também estão procurando um novo dono, um novo lar: Mila, Bela, Luna, Cacau, Elaine, Frida, Bilu, Simba, Juca, Amendoim, Toddy, Billy, Charlotte, Nega, Olívia e outros. Para conhecê-los, acesse o novo site adoteamor.diadema.sp.gov.br e navegue na feira virtual permanente para adoção de cães e gatos.

Devido a pandemia da Covid-19, a realização de feiras e exposições que promoviam a adoção desses animais de estimação ficou prejudicada. Por isso, a Prefeitura de Diadema está colocando no ar o canal “Adote Amor - Feira Virtual de Adoção Animal”. Lá, você pode conhecer e adotar cães e gatos.

Ao acessar adoteamor.diadema.sp.gov.br, os interessados terão acesso à galeria de fotos dos animais disponíveis para adoção e que estão sob os cuidados do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) de Diadema. Além das imagens, o site disponibiliza dados básicos como nome, raça, idade, histórico etc.

A criação da feira virtual "Adote Amor" faz parte das políticas públicas da Prefeitura de Diadema em prol do bem-estar e proteção animal. A novidade é resultado do trabalho conjunto da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, do CCZ e do CONPBEA (Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal).

“Como ninguém faz nada sozinho, o site ‘Adote Amor’ é fruto de muitas mãos, mas todas unidas em prol dos animais. O resultado dessa união é um site prático, bonito e fácil de navegar para estimular a adoção animal e a posse responsável”, explica o secretário de Meio Ambiente de Diadema, Vagner Feitoza, o Vaguinho. “Com a ajuda de todos na divulgação, vamos aumentar o número de adoções e melhorar as condições de vida desses bichinhos”, finaliza.

CCZ

Desde o início da pandemia, em março do ano passado, o CCZ de Diadema conseguiu formalizar 143 adoções de cães e gatos para moradores da cidade. A maioria dos cães e gatos para adoção no Adote Amor é proveniente de abandono e resgate de maus tratos. Antes de entregar o animal ao novo dono, o CCZ orienta quais são os deveres e obrigações de quem está adotando e as necessidades e direitos dos bichinhos de estimação.

O início do processo de adoção é virtual, pelo site. Mas após a escolha do animal, o interessado entrará em contato com o CCZ de Diadema para formalizar o ato, tramitar o pedido e, finalizar a adoção e retirada daquele que passa a ser o novo membro da família e o mais novo morador da casa ou apartamento.

De acordo com o CCZ, os animais disponíveis para adoção, quando maiores de cinco meses, são castrados, vermifugados e vacinados contra a raiva. Mas se adotar um cão ou gato mais novo, é preciso assinar um termo especial em que se compromete a castrar e vacinar o filhote.

Posse responsável

O site "Adota Amor - Feira Virtual de Adoção Animal" reforça algumas dicas importantes para deixar seu lar mais alegre e saudável para todos. Os animais de estimação precisam ser levados, periodicamente, ao veterinário. Não apenas antes de adotar.

No caso de adotar um cachorro, mantenha um local para o animal fazer suas necessidades, que pode ser coberto com jornal ou tapetes próprios para isso. Já no caso dos felinos, use caixa de areia para cada gatinho. A limpeza desses locais precisa ser diária.

Quanto a alimentação deles, é aconselhável seguir a orientação de veterinários. Mas de modo geral, os filhotes dever ser alimentados três vezes ao dia, e os adultos, até duas vezes. Se mora em apartamento, lembre-se de colocar telas nas janelas e sacadas, para que seu bichinho não corra o risco de cair e se machucar.

CONPBEA

Criado em 26/01/2019, o CONPBEA (Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal) é formado por representantes da Prefeitura de Diadema e de organizações da sociedade civil. Embora de segmentos diferenciados, todos os conselheiros se dedicam a garantir que os animais recebam amor, cuidado e carinho.

O objetivo do CONPBEA é defender, preservar e garantir a proteção, bem-estar e qualidade de vida dos animais de Diadema. Além de papel fiscalizador, o Conselho também deve desenvolver em parceria com órgãos do poder público, campanhas de educação para posse responsável, feiras de adoção de animais, atividades de castração e vacinação, entre outras ações.

Por fim, vale ressaltar e relembrar que o abandono de animais é crime, de acordo com o 32º artigo da Lei Federal 9.605/98, com pena de detenção de três meses a um ano e multa.