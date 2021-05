Gusttavo Lima, Ludmilla, Alexandre Pires e mais fazem show em festa para 500 convidados e web detona: Cadeia neles

15/05/2021 | 11:11



Vish! Na última sexta-feira, dia 14, alguns famosos foram convidados para fazer shows em uma festa que aconteceu no Copacabana Palace, luxuoso hotel localizado no Rio de Janeiro. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, a festa de aniversário para um bicheiro, foi black tie e contou com mais de 500 convidados. Gusttavo Lima, Mumuzinho, Ludmilla, Dudu Nobre e Alexandres Pires realizaram apresentações durante a noite.

De acordo com a publicação, com a intenção de deixar o evento mais discreto, a entrada dos convidados foi feita pela porta dos fundos. Lá, as pessoas recebiam máscaras para entrar no prédio.

Nas redes sociais, Gusttavo Lima, horas antes de participar do evento, mostrou no Stories que havia feito teste de coronavírus - que havia dado negativo.

O evento, é claro, logo ganhou críticas nas redes sociais:

Desses que participaram da festa 90% devem ter lacrado com a morte do Paulo Gustavo. Agora se aglomeram dentro do Copacabana Palace.

Devia prender esses artistas e todos que promovem aglomeração enquanto famílias choram.

Aposto que estão dizendo que a festa seguia todos os protocolos exigidos.

Mereciam ser cancelados! Gusttavo Lima acha que tá acima do bem e do mal!

Cadeia neles.

Vi meu primo e tia sendo carregados pelo Samu, ambos tentando respirar. Agora , ambos em estado grave na UTI. As pessoas só irão acreditar quando ter um da família e vão parar com deboches.