Radamés Martins, ex de Viviane Araújo, nega que tenha postado indireta no dia do casamento da atriz: Infeliz coincidência

15/05/2021 | 11:10



Viviane Araújo oficializou sua união com Guilherme Militão de surpresa! Após abrir o álbum de fotos em que mostra como foi o grande dia, o ex da atriz, Radamés Martins, ganhou os holofotes por ter postado, no mesmo dia, uma foto em que aparece com a atual esposa, Caroline Furlan.

Porém, parece que o clique do jogador de futebol foi apenas uma coincidência e não teria sido uma indireta. Segundo informações do colunista Leo Dias, Radamés informou:

Concordo, sim, que foi até uma infeliz coincidência, por sinal.

Além disso, ele informou que não tem qualquer tipo de contato com Vivi:

Eu não sigo Viviane, sou bloqueado nas redes sociais dela, não fico sabendo de nada de verdade, disse.

Lembrando que ele e a atriz se relacionaram por dez anos e até mesmo chegaram a ficar noivos. O relacionamento, porém, chegou ao fim em agosto de 2017. O motivo teria sido uma discordância ao aumentar a família, já que Radamés queria ser pai e Vivi não queria ter filhos. Quatro meses após o fim, o atleta assumiu o namoro com a atual esposa. Hoje, ambos são papais de Matheus e Mariana. Caroline ainda é mamãe de outra menina, fruto de um relacionamento anterior.