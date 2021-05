Semasa doa mais de 850 brinquedos à campanha Santo André Solidária

Do Diário do Grande ABC



15/05/2021 | 10:44



Em reforço à campanha Santo André Solidária, realizada pelo Fundo Social de Solidariedade, o Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) entregou nesta sexta-feira (14) uma doação com mais de 850 brinquedos, recebidos nas Estações de Coleta do município.

Desde o início do mês, os 21 ecopontos de Santo André tornaram-se pontos de arrecadação de itens da campanha, como roupas, calçados, alimentos, brinquedos, acessórios, livros entre outros. No Fundo Social de Solidariedade, a equipe da prefeitura encaminhará os brinquedos para as famílias cadastradas nos programas sociais.

“Temos orgulho em poder contribuir com a campanha e levar alegria e um sorriso às crianças que vão receber estas doações. Com a ajuda e solidariedade dos andreenses, podemos receber muito mais ao ampliar os pontos de doação para as Estações de Coleta”, destaca o superintendente do Semasa, Gilvan Junior.

Os brinquedos foram entregues por moradores que utilizam os serviços dos ecopontos e passaram por uma triagem pela equipe da autarquia. No total, foram 859 brinquedos arrecadados entre os dias 14 de abril e 13 de maio. Há jogos, pelúcias, bonecas, bicicletas e outros itens que farão a alegria da criançada.

“Agradecemos a todos os envolvidos por essa ação linda, que vai levar alegria às nossas crianças. A confiança no trabalho e a solidariedade da população andreense nos motiva. A corrente do bem continua a ajudar quem mais precisa, mostrando novamente que juntos somos mais fortes”, completou a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Ana Carolina Barreto Serra.

Além das Estações de Coleta, a campanha Santo André Solidária recebe doações diretamente no Banco de Alimentos (Avenida dos Estados, 2195 - Santa Teresinha), que funciona de segunda a sexta, das 8h às 17h. Quem for se vacinar em algum ponto drive-thru da cidade também pode levar itens para serem doados. Os endereços e horários de funcionamento de todos os ecopontos do Semasa estão disponíveis no link http://bit.ly/EstacoesColeta.