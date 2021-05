São Paulo faz a lição de casa e despacha a Ferroviária

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



15/05/2021 | 10:27



O São Paulo confirmou o favoritismo e garantiu presença na semifinal do Campeonato Paulista. Ontem à noite, no Morumbi, o Tricolor recebeu a Ferroviária e venceu com tranquilidade: 4 a 2. Assim, os comandados de Hernán Crespo se credenciam para enfrentar o Mirassol, amanhã, às 20h30, novamente em casa. Já a Ferrinha agora terá pela frente a Série D do Brasileiro.

A equipe são-paulina foi escalada com o que tinha de melhor à disposição de Crespo. Sem os lesionados Dani Alves e Luciano, o protagonismo passou para outros personagens: Igor Vinícius e Benítez.

Aos 28 minutos do primeiro tempo, o lateral cruzou na medida para Gabriel Sara abrir o placar. Aos 33, novamente Igor Vinicius serviu e Liziero ampliou. Antes do intervalo, Renato Cajá descontou em golaço de falta. Na etapa final, aos seis, Igor Vinicius recebeu de Benítez e mandou às redes. Já aos 19, o argentino passou para Pablo marcar. No fim, o artilheiro Bruno Mezenga diminuiu, mas era tarde.