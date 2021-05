Feira de Artes e Antiguidades de Paranapiacaba terá edição virtual neste fim de semana

Do Diário do Grande ABC



15/05/2021 | 10:14



Depois do sucesso da edição realizada por meio do Proac Expresso Lei Aldir Blanc, a Feira de Artes e Antiguidades de Paranapiacaba retoma atividades da edição mensal neste fim de semana. Por conta da pandemia toda a programação será realizada pelas redes sociais. As atividades serão hoje (15), a partir das 15h, e amanhã (16) a partir das 10 horas.

Em mais esta edição virtual, a Feira de Artes e Antiguidades de Paranapiacaba terá a participação de 42 expositores de materiais como tapeçarias, telas, cerâmica, copos de cristal, costura criativa, entre outros, além dos típicos produtos de cambuci e café.

Na programação, no sábado, às 18h, reapresentação do Sarau Afetos e Memórias, bandas Vnkoff, O Bardo e o Banjo e Rodrigo Régis, além da contação de histórias com Flor de Crejoá e oficina de origami. E no domingo, às 18h, live com Elvis na Sua Festa.

A Feira de Artes e Antiguidades de Paranapiacaba virtual é uma realização de Anita Carvalho e conta com o apoio da Secretaria de Meio Ambiente de Santo André. Toda a programação pode ser conferida em: www.fparanapiacaba.com.

Serviço:

Feira de Artes e Artesanato de Paranapiacaba - edição virtual de maio

Além de 42 expositores, apresentações culturais e oficinas

Confira a programação em: https://www.fparanapiacaba.com/

Sábado (15), a partir das 15 horas , e domingo (16), a partir das 10 horas