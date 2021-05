Luísa Sonza é criticada por mostrar bumbum em clipe e Vitão defende a namorada: Uma das maiores cantoras do Brasil

15/05/2021 | 10:10



Uau! o DJ Pedro Sampaio divulgou o clipe de Atenção - sua mais nova música com Luísa Sonza! O vídeo é todo inspirado no filme A Fantástica Fábrica de Chocolate, como a própria cantora já havia atiçado. Além de chamar a atenção por rebolar muito, a ex de Whindersson Nunes indicou que usou uma longa peruca loira que custa mil e 570 dólares, ou seja, aproximadamente oito mil e 276 reais! Nada mal, né?

E por conta da sensualidade, e o fato de destacar o bumbum no clipe de Atenção, Luísa foi criticada no Twitter. Na rede social, ela repostou um post que dizia:

Se tirar a bunda da Luísa Sonza ela não faz música nunca mais.

Não demorou para que Vitão, namorado da cantora, saísse em sua defesa:

Não é a bunda da Luísa que canta lindamente (só quando ela solta uns peidinhos lindos pra combinar com os meus). O fato dela ser a coisa mais gostosa do mundo não anula o fato de ser uma das maiores cantoras do Brasil. Assiste a apresentação dela no prêmio Multishow e volta aqui.