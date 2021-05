Djokovic vira sobre Tsitsipas em jogo adiado pela chuva e vai à semifinal de Roma

15/05/2021 | 09:25



Novak Djokovic sofreu muito para passar pelo grego Stepanos Tsitsipas nas quartas de final do Aberto de Roma. O número 1 do mundo esteve atrás em todos os games, mas no fim buscou uma incrível e dura virada em jogo adiado por causa da chuva na Itália. O confronto complicado e longo precisou de 3h18 e terminou com 4/6, 7/5 e 7/5 para o sérvio neste sábado pela manhã.

Djokovic começou muito mal a partida. Logo no primeiro game, viu Tsitsipas quebrar seu serviço. Voltaria a perder o saque no 1/4. Devolveu logo a seguir, mas depois trocaram pontos até o grego fechar em 6/4. O grego aproveitou bem os break points.

Precisando reagir, Djokovic seguiu não conseguindo se impor na partida e também levou um susto no começo do segundo set. Sacou em 1 a 1 e viu Tsitsipas levar a melhor na disputa. Ficou atrás com 1/3 e 2/4 até devolver a quebra e empatar em 4 a 4.

Jogou a pressão para o outro lado ao chegar em 6/5. No saque, Tsitsipas teve quatro chances de igualar o placar. Não fechou e viu Djokovic empatar o confronto em 1 a 1 aproveitando a primeira chance de quebra.

O set decisivo mais uma vez começou com cara de zebra em Roma. Tsitsipas abriu logo 3 a 1, mostrando que queria muito eliminar o número 1 do mundo. Porém, o sérvio mostrou frieza e virou para 4 a 3. Após o 4 a 4, o jogo virou sucessão de quebras. Melhor para Djokovic, que levou a melhor no saque do grego duas vezes e garantiu novo 7 a 5.

O sérvio nem terá tempo de descanso. Ele deve voltar à quadra ainda neste sábado para jogar a semifinal. O rival sai entre italiano Lorenzo Sonego e o russo Andrey Rublev, que também tiveram o jogo de sexta-feira adiado pela chuva.