Diabético, José Loreto recebe primeira dose de vacina contra a Covid-19 e cita Paulo Gustavo

15/05/2021 | 09:10



Na última sexta-feira, dia 14, José Loreto recebeu a primeira dose da vacina contra o coronavirus, no Rio de Janeiro! O ator, que é diabético e, portanto, faz parte do grupo de risco, gravou o exato momento em recebe o imunizante e logo postou o vídeo em seu Instagram. No registro, ele, de máscara, diz:

- Pelos que se foram, pela esperança, pela minha filha [Bella, fruto de seu relacionamento com Débora Nascimento], pela minha família. Primeira dose! Viva o SUS! Vamos tirar foto, agora que eu estou vacinado!, disse, chamando os enfermeiros do local.

Na legenda, ainda escreveu:

Junto da vacina, vem a esperança e a dor pelos que se foram? Vacina Já para todos!! Obrigado SUS!! Para sempre, todo meu amor?

O ator, então, citou alguns dos famosos que se foram por causa da doença:

Eduardo Galvão, Paulo Gustavo, Cleomir Tavares. 430 mil mortes.

Nos comentários, Fábio Jr., Vera Fischer, Wagner Santisteban e Alexandre Nero foram algumas das celebridades que apoiaram Loreto nos comentários.