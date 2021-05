Santo André apostará na garotada para a Série D

Dérek Bittencourt

15/05/2021 | 08:48



O Santo André terá um time quase todo diferente para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro, a partir de 5 de junho, contra o Bangu-RJ. Isso porque, do grupo que disputou o Paulistão apenas aqueles que são da casa e têm contratos mais longos permanecerão. Do time que terminou a partida de anteontem, diante do Ituano, ficarão somente o goleiro Fabrício, o zagueiro PV e o meia Denis Germano. Ou seja, peças como Fernando Henrique, Rodrigo, Vitinho Shimith, Gegê, Fernandinho e Ramon não seguirão no clube e deverão disputar as séries A, B e C do torneio nacional.

“Os jogadores que tinham contrato até o fim do Paulistão vão todos embora. Só quem tem vínculo maior fica para a Série D”, explicou o executivo de futebol Edgard Montemor Filho. Desta maneira, o elenco deverá ser formado inicialmente por Fabricio, Cleber (goleiros), PV, Marquinhos (zagueiros), Eliandro, Bahia, Ruan (laterais), Denis Germano, Pereira, Leandro (meias), Dioran, Vitor Carvalho, Will e Pablo (atacantes).

“Devemos também subir alguns atletas da base e outros que têm contrato e não mais idade de base. O Santo André vai fazer um elenco com bastante jogadores formados no clube e deve contratar de dez a 11 jogadores. O investimento vai ser baixo, mas vai focar nas categorias de base, dar espaço para os jogadores do clube”, continuou Edgard. “Espero que semana que vem a gente consiga anunciar a nova comissão, novo treinador.”