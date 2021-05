Do Dgabc.com.br



14/05/2021 | 23:54



A região do pós-balsa, em São Bernardo, vai ganhar uma base comunitária móvel da PM (Polícia Militar). Essa era antiga reivindicação dos moradores, desde 2018, quando o equipamento que existia no local e que havia sido instalado três anos antes foi retirado.

A decisão saiu ontem após encontro virtual com representantes da Polícia Militar, promotores de Justiça de São Bernardo e lideranças que atuam no projeto da Promotoria Comunitária do Pós-Balsa.

De acordo com a promotora de Justiça da Infância e Juventude de São Bernardo, Sirlene Fernandes da Silva, uma das apoiadoras do projeto da Promotoria Comunitária, “a presença da base móvel da Polícia Militar foi demanda trazida pelos representantes da população da região do pós-balsa, especialmente por sua característica comunitária e preventiva, o que em muito melhora a promoção da segurança pública e a interação dos agentes de segurança com a população”.

Uma das lideranças comunitárias, Edivaldo Mendes, o Babu, ressaltou: “Os moradores do pós-balsa agradecem o retorno da base móvel da PM, que atende com carinho a todos da comunidade evitando furtos, jovens empinando motos e demais consequências ”.

Leuzina Anunciação dos Santos, da ONG Aldeias Infantis SOS Brasil, que dá apoio à Promotoria Comunitária do pós-balsa, enfatizou: “O retorno da base móvel é essencial para promover a integração da polícia com a comunidade, além de diminuir a insegurança da população no que tange à segurança pública”.

O padre Ryan, do comitê da solidariedade do pós-balsa, movimento de organização comunitária, também se manifestou. “A volta da base móvel da PM representa avanço importante de cidadania e inclusão. O projeto da Promotoria Comunitária vem sendo este espaço de construção de soluções a partir do diálogo da comunidade com o poder público. Destacamos também a abertura e espírito de serviço de todos os promotores. O resultado não é apenas a presença da base no território, mas um relacionamento mais estreito e positivo entre a comunidade e a polícia. Nada disso seria possível sem a atuação da MP e a boa vontade de todos”, comentou.