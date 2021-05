Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



14/05/2021 | 22:53



As cidades do Grande ABC registraram ontem mais 36 mortes em razão da Covid. Foram 15 falecimentos em São Bernardo, 12 em Santo André, quatro em Diadema, três em Mauá e dois em São Caetano. Assim, no total, a região chegou a 7.351 perdas desde o início da pandemia.

Já em relação aos casos foram confirmados mais 548 diagnósticos positivos, sendo 209 em São Bernardo, 167 em Santo André, 89 em Diadema, 29 em Mauá, 25 em São Caetano, 22 em Ribeirão Pires e sete em Rio Grande da Serra. Agora já são 185.068 moradores contaminados com o vírus.

Foram aplicadas 10.019 vacinas ontem, sendo 7.716 referentes à primeira dose e 2.303, à segunda. Desde o dia 19 de janeiro, quando começou a campanha no Grande ABC, já foram 831.723 imunizantes aplicados, sendo 545.856 na primeira dose e 285.867 na segunda.

ESTADO

São Paulo registrou ontem o total de 3.069.804 casos de Covid e 103.493 mortes desde o início da pandemia, sendo que 15.915 diagnósticos e 559 mortes foram registrados entre quinta-feira e ontem. Entre o total de casos, 2.734.740 tiveram a doença e já estão recuperados, sendo que 316.469 foram internados e receberam alta hospitalar.

Até ontem havia 21.530 pacientes internados no Estado, sendo 9.936 em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) e 11.594 em enfermaria. A taxa de ocupação dos leitos de UTI no Estado é de 78,3% e na Grande São Paulo é de 76,6%.



BRASIL

De acordo com boletim do Ministério da Saúde, o Brasil acumulou ontem 2.211 mortes em razão da Covid. Entre quinta-feira e ontem foram computados mais 85.536 casos. Com isso, o total de falecimentos é de 432.628 e o de brasileiros infectados pelo vírus passou para 15.519.525, sendo que, destes, 14.028.355 estão recuperados. Ainda há no País 1.058.542 casos em acompanhamento. O termo é empregado para pessoas infectadas e com casos ativos de contaminação pelo vírus.