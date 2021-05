Tite chega à quinta troca no secretariado

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



15/05/2021 | 00:58



O prefeito de São Caetano, Tite Campanella (Cidadania), vai mudar mais dois secretários. No dia em que deu posse ao ex-vereador Olyntho Voltarelli (PSDB) como titular da pasta de Direitos da Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida, o chefe do Executivo são-caetanense deu andamento a trocas nos departamentos de Governo e de Planejamento.



A advogada Silvia de Campos, que estava à frente da Secretaria de Planejamento e Gestão e respondendo interinamente pela pasta de Governo, foi designada para ser titular do setor de Governo. Em Planejamento, ela será substituída por Cássio Lessio Previato, que chegou a ser diretor do departamento de licitações e contratos. A posse de ambos acontece na segunda-feira.



Com as duas futuras mudanças mais a indicação de Olyntho, Tite contabiliza a quinta alteração no primeiro escalão herdado de José Auricchio Júnior (PSDB) – o tucano teve os votos anulados pela Justiça Eleitoral e não tomou posse.



Anteriormente, Tite havia trocado o comando da Secretaria de Esportes (saiu Marco Astolfi para a entrada de Renata Trevelin) e a titularidade de Cultura (João Manoel da Costa Neto deu lugar para Liana Crocco, que responde pelo expediente).



OLYNTHO

Durante solenidade de posse de Olyntho como secretário, Tite agradeceu o trabalho da antecessora, Ana Paula Tortorello, e avisou que o tucano terá de enfrentar vários desafios. “Serão muitos para criarmos ainda mais políticas de inclusão para o cidadão que tem deficiência ou mobilidade reduzida. Temos certeza de que o Olyntho tem todas as condições de manter e ampliar o trabalho que era realizado.”



O ex-parlamentar – atualmente primeiro suplente do PSDB – elogiou o poder de sinergia entre as secretarias, algo que, na visão dele, é facilitador para sua missão. Ele foi para a posse acompanhado da mulher, Viviane, e dos filhos Olyntho e Luigi.



“A Sedef (abreviação do nome da secretaria) já realiza trabalho importantíssimo com as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Muitas vezes são projetos multissetoriais, em parceria com as secretarias de Saúde, de Serviços Urbanos (em acessibilidade) e de Esporte (com paratletas). Vamos intensificar esta atuação, proporcionando ainda mais qualidade de vida e bem-estar às pessoas com deficiência”, considerou.