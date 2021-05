Para lembrar a exposição industrial de 1953

1891 – Papa Leão XIII promulga a primeira encíclica social da Igreja: “Rerum Novarum”. O documento tratava sobre as condições das classes trabalhadoras.

1921 – Lisboa, 6. Está virtualmente terminada a greve dos estudantes da Universidade de Coimbra.

1976 – Inaugurada a estátua de São José no alto da Vila Eliza, em Ribeirão Pires. Obra com oito metros de altura construída pelo escultor Gildo Zampol.

Municípios Brasileiros

Em São Paulo, hoje é o aniversário de Monte Alto. Elevado a município em 1895, quando se separa de Jaboticabal.

Também aniversariam em 15 de maio: Cachoeiras de Macacu, no Rio de Janeiro; Cachoeirinha, Caibaté, Pejuçara, Porto Xavier e Roque Gonzales, no Rio Grande do Sul; Congo e Cubati, na Paraíba; Correntina, na Bahia; Manicoré, no Amazonas; Marilândia, no Espírito Santo; Monte Castelo, em Santa Catarina; Potiretama e Quixeré, no Ceará; e Várzea Grande, no Mato Grosso