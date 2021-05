Profissionais relatam em livro como acharam plano B para a carreira

Do Diário do Grande ABC



14/05/2021 | 21:29



A segurança de um emprego fixo e um registro em carteira já não são tão mandatórios para a realização profissional. As transições de carreira têm sido uma tendência muito antes da pandemia, a qual só acelerou ainda mais a tomada de decisão. Mudança na vida profissional inspirada em novos valores é o tema central do livro Meu Plano B, uma coletânea em que 31 autores compartilham como esta virada aconteceu em suas vidas e em que ponto estão. Entre as histórias, três são de moradoras do Grande ABC. Editado pela Reality books da jornalista e escritora Silvia Regina Angerami, com a coordenação editorial das também jornalistas Monica Miglio Pedrosa e Silvia Prevideli, o livro será lançado virtualmente neste sábado (15), às 16h, com transmissão ao vivo pelo YouTube (http://bit.ly/meu-plano-b-lancamento-yt).

Natália Campos Mello, 37 anos, é jornalista e empreendedora. Michelle Fonseca, 34, é jornalista e professora de inglês. Em 2020, as duas resolveram se associar e fundaram a Soulmina, uma marca de moda e bem-estar que comercializa pela internet roupas confeccionadas por mulheres periféricas. Sueli de Lima, 52 anos, matemática e corretora de seguros, fundou a sua própria seguradora após se desligar de uma empresa onde trabalhou por 30 anos. As três são moradoras de São Caetano e compartilham no livro as suas experiências de sucesso.

A obra revela diferentes caminhos para sair do plano A e assumir o plano B — uma guinada de 180 graus, a troca do ''regime de contratação'' e a multicarreira. Muitos autores pediram demissão, outros foram demitidos e encararam como oportunidade, alguns se planejaram, outros fizeram no impulso. São muitos relatos que somam diversidade e ao mesmo tempo têm traços em comum, como abrir mão da zona de conforto, mudar de país, cuidar das doenças – incluindo depressão e síndrome de burnout –, superar perdas, dar voz a desejos internos como trabalhar com algo que mude a sociedade, aposentar o crachá e realizar a vontade de empreender.

“O ''Meu Plano B'' foi pensado para falar de vida profissional, mas os relatos trouxeram naturalmente o que cada autor precisou ajustar em sua vida pessoal para realizar sonhos ou mesmo atender os sinais do corpo e da mente”, explica Silvia Prevideli. A capa conta com a ilustração Flying Carpet de Alex Flemming, artista brasileiro que mora na Alemanha desde 1995. Foi um presente dele para a editora. "Estou maravilhada por ter sido agraciada com a obra desse respeitável artista, cuja imagem coincide justamente com o voo dos autores rumo a seus propósitos", destaca Silvia Regina Angerami, fundadora da Reality books.

O livro, que conta com 174 páginas, foi dividido em três partes. A primeira relata histórias de pessoas que tiveram coragem de mudar completamente. Na segunda parte do livro, há depoimentos daqueles que diversificaram e reinventaram a forma de atuar em suas profissões. E a terceira parte reúne profissionais que não se contentam com apenas um plano B e continuam inovando. "O mais prazeroso neste projeto foi acompanhar as trajetórias únicas que conduziram cada um dos autores a novos caminhos profissionais e pessoais. Esses relatos certamente vão inspirar os leitores que passam por angústias e questionamentos similares em algum momento de suas vidas”, complementa Monica Miglio Pedrosa.