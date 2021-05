Antes de Fla-Flu, Diego admite que sistema defensivo do Flamengo precisa evoluir

14/05/2021 | 18:15



O sistema defensivo do Flamengo, muito criticado por falhas seguidas, voltou a ser assunto nesta sexta-feira. Em entrevista coletiva na véspera do primeiro jogo da final do Campeonato Carioca contra o Fluminense, Diego foi questionado sobre os problemas na defesa e admitiu que o time "pode evoluir" nesse setor.

"Esse é um ponto em que podemos evoluir, mas coletivamente. Não vejo um setor mais responsável. Obviamente a defesa fica mais exposta quando sofre o gol, no momento da conclusão. Acho que, como equipe, podemos contribuir. Uma equipe compacta, que pressiona o portador da bola, que faça uma transição defensiva mais rápida. Obviamente não é por acaso que temos tido um bom rendimento", analisou o experiente meio-campista.

Diego esteve ao lado de Nenê, representante do Fluminense, na coletiva desta sexta, no Rio de Janeiro. O jogador do Flamengo considera que o time tricolor é um dos mais capazes de "criar dificuldades" para a equipe de Rogério Ceni.

"Os clássicos sempre trazem suas dificuldades, independentemente do momento que as equipes vivem. O Fluminense, os resultados mostram, é uma equipe que mais uma vez vai nos enfrentar em um jogo decisivo. Mostra que eles estão criando essa dificuldade. Para nós e para o futebol carioca, isso é excelente. Temos nossa responsabilidade e convicção", afirmou.

Um dos mais experientes do elenco rubro-negro, Diego também falou sobre a nova função que tem desempenhado desde a chegada de Rogério Ceni no ano passado. Antes reserva, ele passou a atuar mais recuado no meio de campo ao lado de Gerson, com a obrigação de marcar mais do que antes, e tem dado conta do recado.

"Não tenho tido muitas dificuldades, tenho uma colaboração gigante por parte dos meus companheiros, ajuda e facilita muito. Tenho desenvolvido cada vez mais a marcação, um contra um, entendendo que requer muita frieza e tranquilidade, precisão. Está sendo muito desafiador, gosto de desafios na carreira e na vida. O importante é que está dando certo, o caminho é esse", avaliou.

Flamengo e Fluminense definem o campeão carioca de 2021 em jogos de ida e volta nos dois próximos sábados, dias 15 e 22 de maio. A equipe tricolor é a mandante do jogo de ida e o time rubro-negro joga como anfitrião na partida de volta. Ambos os confrontos serão às 21h05, no Maracanã. Se houver dois empates, a definição do título estadual será nas cobranças de pênalti.