Santo André abre vacinação para grávidas, puérperas e segunda dose para 64 anos

Do Diário do Grande ABC



14/05/2021 | 17:28



Santo André abriu, nesta sexta-feira (14), o agendamento para novas doses da vacina contra a Covid-19. Agora podem se imunizar gestantes, mães com comorbidades que tiveram bebês nos últimos 45 dias, além das segundas doses para idosos com 64 anos. É necessário acessar o site psa.santoandre.br/vacinacovid . No caso das gestantes e mães é necessário ter 18 anos ou mais. O munícipe agenda horário, data e local nos nossos drive-thrus.

Novos grupos

1ª Dose Coronavac

Gestantes com comorbidades (18 anos ou mais)

Mães com comorbidades que tiveram bebê em até 45 dias (18 anos ou mais)

Apresentar relatório/comprovante médico, comprovante de residência e RG