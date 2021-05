Nene vê clássico como 'grande oportunidade' para afastar desconfiança sobre o Flu

14/05/2021 | 17:20



Fluminense e Flamengo decidirão o título Carioca pelo segundo ano seguido. Na avaliação de Nenê, jogador mais experiente do time tricolor, o clássico é uma oportunidade importante para afastar qualquer desconfiança em relação ao elenco comandado pelo técnico Roger Machado e também usar essas dúvidas externas como motivação para ganhar o Estadual. O jogo de ida das finais é neste sábado, 21h05, no Maracanã.

"Com certeza é uma grande oportunidade. Temos que ir com toda nossa motivação e força para conquistar esse título, que para nós será muito importante. Mas sabemos que sempre haverá desconfianças e isso é uma coisa que nos motiva. Disseram que não íamos chegar na Libertadores e chegamos, disseram que só íamos passear esse ano e estamos demonstrando o contrário. É uma coisa que vai sempre existir. Que possamos pegar isso e levar para um outro lado, de motivação, para demonstrar que estão equivocados", opinou o meio-campista.

A declaração de Nenê ocorreu nesta sexta-feira, em entrevista coletiva organizada pela Ferj, responsável pelo Campeonato Carioca, na qual também marcou presença o meio-campista Diego, do Flamengo.

O jogador do Fluminense não quer mais que o time fique no "quase", como ocorreu no ano passado, quando a equipe levou o vice após perder a decisão para o Flamengo. Segundo ele, a lição foi aprendida para que a história não se repita em 2021.

"Às vezes a gente consegue as coisas somente passando pela experiência. E tivemos isso ano passado. Infelizmente ficamos no quase e esse ano com certeza aprenderemos com o que aconteceu ano passado. Estaremos focados o tempo todo, os 180 minutos, para que possamos conquistar a vitória esse ano e trazer esse título para a torcida do Fluminense, que merece muito. É isso: experiência e saber o que devemos e o que não devemos fazer através do que passamos ano passado para que esse ano seja diferente", avaliou o atleta, de 39 anos.

Nenê destacou que o elenco do Fluminense é "aguerrido, guerreiro, persistente e unido", virtudes que, para ele, podem fazer a diferença na decisão estadual diante de um rival que é, em sua opinião, "um time muito técnico", com "muitos jogadores de qualidade desde lá de trás".

"A qualidade no dia a dia é cada vez provar que podemos fazer a diferença, jogar de igual para igual com grandes clubes. Sempre nos clássicos o time entra muito focado", reforçou Nenê.