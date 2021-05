Após sessão com terapeuta, Khloé Kardashian pode mudar de ideia sobre ter filhos com Tristan Thompson com ajuda de barriga de aluguel

14/05/2021 | 17:10



Khloé Kardashian e Tristan Thompson vivem sob idas e vindas, mas apesar de uma relação conturbada, parece que o casal se acertou e está pensando até mesmo em aumentar a família. Os papais de True Thompson, de três aninhos de idade, consideram uma barriga de aluguel - mas parece que Khloé agora está pensando duas vezes sobre essa alternativa.

No episódio de Keeping Up With the Kardashians que foi ao ar na última quinta-feira, dia 13, ela explicou os detalhes:

- Há alguns meses, Tristan e eu fizemos embriões e, durante esse tempo, também me disseram que não seria inteligente se carregasse minha segunda gravidez, estaria em alto risco e exploraria opções de barriga de aluguel, então Tristan e eu decidimos que é o que vamos fazer. Eu tenho um agente de barrigas de aluguel que está, você sabe, filtrando quem eles acham que pode ser o mais adequado para mim e minha família.

Tristan ainda acrescentou:

- É um grande compromisso e você quer encontrar o ajuste certo, mas temos esse novo capítulo, temos isso juntos, somos uma equipe. Eu estou lá como apoio moral, e, você sabe, tudo o que ela precisa para mim, eu estou perto, disse Tristan.

O casal até mesmo já conversou com um terapeuta, de forma online, entender completamente o que está envolvido na contratação de uma barriga de aluguel, segundo informações da People.

Uma das perguntas feitas pelo médico questionou a possibilidade de acontecer uma gestação múltipla:

- Quais são as suas crenças sobre a redução ou interrupção da gravidez fetal devido a gestações múltiplas? Digamos, o embrião se partiu e a pessoa fica grávida de gêmeos, de repente.

Como resposta, Khloé disse:

- Se somos abençoados por ter múltiplos, pensamos que é a vontade de Deus, então estamos de acordo com isso.

Em seguida, o terapeuta perguntou:

- E se a pessoa não concordasse com isso [em ter mais de um bebê ao mesmo tempo]?

Confusa, Khloé rebateu:

- Mas elas não têm que concordar com nossos desejos?

E o médico explicou:

- Bem, é o seu bebê, mas é o corpo dela, então ela poderia interromper a gravidez com qualquer resultado não planejado.

Com isso, o casal concordou que precisaria conversar e discutir possibilidades.

Depois, em depoimento, a filha de Kris Jenner desabafou:

- Estou definitivamente ficando assustada, acho que conforme as perguntas vão passando, só porque eu, é claro, sei que é o corpo dela, meu bebê, mas eu realmente não coloquei dois mais dois juntos, o que significa que ela, você sabe, tem o poder de encerrar a gravidez um dos gêmeos. Eu não ter controle sobre esse resultado, me deixa muito nervosa. Quer dizer, eu sei que é o corpo dela, mas ainda não sabia que era realmente sua escolha e pode ser muito ingênuo dizer, mas quero dizer, isso abriu meus olhos. Estou definitivamente questionando algumas coisas. É um pouco intensa essa chamada do Zoom.

O que será que o casal deve escolher?