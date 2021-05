Após participação de príncipe Harry em podcast, príncipe Charles perde as esperanças de que o filho se reaproxime da família real

14/05/2021 | 16:11



Como você viu, recentemente o príncipe Harry marcou presença no podcast Armchair Expert do ator Dax Sheperd, e revelou que se sentia preso na família real.

Acontece que, de acordo com um especialista da realeza para o Daily Mail UK, o príncipe Charles ainda torcia para que Harry e Meghan Markle se reaproximassem da família. Entretanto, após a participação do filho no podcast, o monarca teria perdido as esperanças.

- O Príncipe de Gales sabe que ele falhou como pai, mas ele tentou o seu melhor. Harry tem sido magoado desde que era uma criança, não é uma situação fácil, mas o príncipe Charles gostaria de ter seu filho ao seu lado, revelou a fonte.

Na entrevista, Harry disse que, conforme crescia, percebeu que Charles o criava da maneira que tinha sido criado.

- Quando se trata de paternidade, se eu experimentei alguma forma de dor ou sofrimento por causa da dor, ou sofrimento que talvez meus pais sofreram, tenho que certificar de que vou quebrar esse ciclo para não passá-lo adiante. É uma grande quantidade de dor e sofrimento genéticos que são transmitidos de qualquer maneira, então nós, como pais, devemos fazer o máximo que podemos para tentar dizer Sabe o que aconteceu comigo, vou garantir que não acontecer com você, contou.

Ainda de acordo com a fonte, o Príncipe de Gales pensa em maneiras para incluir novamente o casal na realeza, mesmo que isso demore muitos anos.

- O príncipe Charles, como o novo patriarca da família, está preocupado com seu futuro papel e com seu dever de proteger a monarquia. Essa tensão que está ocorrendo com Meghan e Harry não contribui para isso. No fim do dia, a família deve ser sempre prioridade, completou.