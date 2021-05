Aliado de Minhoca assume presidência do Podemos de Santo André

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



14/05/2021 | 15:15



Apoiador do vereador Professor Jobert Minhoca (PSDB), Rafael Maffei, 37 anos, assumirá o comando do Podemos em Santo André, em movimento que abre caminho alternativo para o parlamentar na eleição do ano que vem.

Maffei disse que recebeu o convite para dirigir a legenda na cidade da presidente nacional, a deputada federal Renata Abreu, e que ela conferiu autonomia para a construção da sigla no município.

“Foi justamente por isso que aceitei o convite e o desafio. Vejo o Podemos como esperança para Santo André, tanto em 2022 quanto para 2024”, comentou Maffei, que disse já ter conversado com dezenas de candidatos a vereador de 1.000 a 1.200 votos no pleito do ano passado para a montagem do partido. “Tivemos a liberdade de lançar no mínimo um deputado federal e um estadual. Vamos trabalhar para isso.”

O novo dirigente não escondeu que filiar Minhoca seria “um sonho para o Podemos de Santo André”. “É uma das nossas prioridades. Ele é o vereador que mais trouxe, que mais articulou emendas e recursos entre todos os vereadores das sete cidades. Foi o segundo mais bem votado de Santo André, com votação que saltou 150%. É jovem, ambicioso, tem o perfil que o Podemos procura.”

Minhoca já externou que deseja participar da eleição no ano que vem. Inicialmente construindo uma candidatura a deputado federal, mas sem desconsiderar concorrer a uma vaga na Assembleia Legislativa. Se o segundo desenho se concretizar, ele, que é líder do governo Paulo Serra (PSDB) na Câmara, provavelmente enfrentaria a primeira-dama e presidente do Núcleo de Inovação Social, Ana Carolina Barreto Serra, cotada para disputar assento no Parlamento paulista.

O vereador disse estar “muito contente” com o fato de um aliado dirigir o Podemos. “Vejo com extrema felicidade”, comentou o tucano, sem, entretanto, dar pistas sobre o futuro.

Maffei iniciou na política trabalhando nos bastidores para a família Tudo Azul, em São Bernardo. Inicialmente com o ex-vereador Juarez Tudo Azul (PSDB) – ele é cunhado de Eduardo Tudo Azul (PSDB), filho de Juarez e atual parlamentar são-bernardense. Depois, esteve em campanhas vitoriosas de Orlando Morando (PSDB), Alex Manente (Cidadania) e Thiago Auricchio (PL). “Acredito que o convite para assumir o Podemos partiu também do trabalho que o nosso grupo tem, sempre com sucesso em eleições”, analisou Maffei, que se uniu a Minhoca no começo de 2020, antes da campanha.