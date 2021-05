Ribeirão Pires volta a vacinar contra a Covid-19 profissionais da saúde

Do Diário do Grande ABC



14/05/2021 | 14:43



Neste sábado (15), a Secretaria de Saúde de Ribeirão Pires vacina contra a Covid-19 os trabalhadores da área da saúde que ainda não foram imunizados. A vacinação acontece das 8h às 16h, no ginásio João Netto, antiga sede da Secretaria de Esportes (Av. Prefeito Valdírio, 193). Não haverá imunização em formato drive-thru destinado a esse público-alvo. Deste modo, os profissionais deverão se dirigir a pé ao local da vacinação.

Para a imunização, é obrigatória a apresentação dos seguintes documentos: RG, CPF, Comprovante de residência no nome da pessoa, Registro no Conselho de Classe e um documento que comprove atuação na área da saúde: Holerite; carteira de Trabalho com registro recente; RPA (Recibo de Pagamento Autônomo);ISS (Imposto Sobre Serviço) ou CMC (Cadastro Municipal de Contribuintes).

Trabalhadores dos serviços de saúde são todos aqueles que atuam em espaços e estabelecimentos de assistência e vigilância à saúde, sejam eles hospitais, clínicas, ambulatórios, laboratórios e outros locais. Compreende tanto os profissionais da saúde (médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, odontólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais da educação física, médicos veterinários e seus respectivos técnicos e auxiliares), quanto os trabalhadores de apoio (recepcionistas, seguranças, trabalhadores da limpeza, cozinheiros e auxiliares, motoristas de ambulâncias e outros), ou seja, todos aqueles que trabalham nos serviços de saúde. Inclui-se ainda aqueles profissionais que atuam em cuidados domiciliares (ex. cuidadores de idosos, doulas/parteiras), bem como funcionários do sistema funerário que tenham contato com cadáveres potencialmente contaminados.

A vacina também será ofertada para acadêmicos em saúde e estudantes da área técnica em saúde em estágio hospitalar, atenção básica, clínicas e laboratórios. Nessa estratégia será solicitado documento que comprove a vinculação ativa do trabalhador com o serviço de saúde ou apresentação de declaração emitida pelo serviço de saúde.