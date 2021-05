Viviane Araújo se casa com Guilherme Militão

14/05/2021 | 13:40



Viviane Araujo se casou com o noivo, Guilherme Militão, nesta quinta-feira, 13. A atriz anunciou o noivado com o empresário em janeiro, nas redes sociais. O casamento civil ocorreu em um cartório na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e contou com a presença de poucas pessoas por conta das restrições da covid-19. No Instagram, Viviane comemorou o momento e compartilhou uma declaração para o marido.

"Quando você entrou na minha vida, tudo ficou mais leve e eu entendi o verdadeiro significado da palavra amor", iniciou ela na legenda do post, que contou com diversas fotos do casal vestido de branco.

"E é esse amor que cresce a cada instante, que nos fez dar esse passo tão importante em nossas vidas! Eu te amo tanto, meu amor! Como é bom saber que eu tenho você! Que Deus nos abençoe hoje e sempre", celebrou.

Nos comentários, diversos amigos do casal deixaram mensagens de felicitação. "Parabéns minha amiga linda. Chegou a sua vez de ser feliz. Te desejo o melhor de tudo, porque você merece ser feliz", escreveu Gretchen. "Deus abençoe muito vocês", disse Cacau Protásio.